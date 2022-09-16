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Пашинян заявил Блинкену о напряженности ситуации между Ереваном и Баку

Ситуация на границе между Азербайджаном и Арменией остается напряженной. Об этом армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил в телефонном разговоре американскому госсекретарю Энтони Блинкену, информирует пресс-служба правительства Армении.

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