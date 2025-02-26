Транспортное сообщение с микрорайоном в центре Сочи прервано из-за гололеда и бездействия коммунальщиков

Транспортное сообщение с микрорайоном в центре Сочи прервано из-за гололеда и бездействия коммунальщиковТранспортное сообщение с микрорайоном Ареда в центре Сочи сегодня утром прервано из-за невозможности проезда общественного транспорта по крутым склонам, где коммунальщики так и не почистили трассу от гололеда.
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