Транспортное сообщение с микрорайоном в центре Сочи прервано из-за гололеда и бездействия коммунальщиков

Транспортное сообщение с микрорайоном в центре Сочи прервано из-за гололеда и бездействия коммунальщиковТранспортное сообщение с микрорайоном Ареда в центре Сочи сегодня утром прервано из-за невозможности проезда общественного транспорта по крутым склонам, где коммунальщики так и не почистили трассу от гололеда.