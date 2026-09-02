Возможный компромисс между Путиным и Трампом на саммите АТЭС в Китае

В конце ноября 2023 года в китайском городе Шэньчжэнь пройдет саммит АТЭС, на котором могут состояться трехсторонние переговоры между президентом России Владимиром Путиным, бывшим президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.