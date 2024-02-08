Бывший владелец девелоперской компании Coalco International миллиардер Василий Анисимов отказался от гражданства России, информирует издание Forbes.
Forbes: миллиардер Анисимов отказался от российского гражданства
Комментарии
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СК
Сергей Козлов
Денежки вывел и не гражданин России спасибо можно было и не уведомлять а то слеза пошла
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18 час.
ВД
Вовладар Даров
Это одно из очень печальных известий за весь период истории России!!!
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11 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Потеря - потерь. 😱😱😱 🤣🤣🤣 Вот если бы ещё ему визу не давали в Россию, было бы классно..
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11 час.
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