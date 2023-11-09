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На Алтае экс-депутат выплатил 4 млн за разбитое авто, которое хотели забрать приставы

На Алтае экс-депутат выплатил 4 млн за разбитое авто, которое хотели забрать приставы

Владелец умышленно привел Range Rover в состояние, когда его эксплуатация невозможна С бывшего депутата АКЗС Максима Степина в полном объеме взыскали деньги за разбитый автомобиль Range Rover Evogue, сообщает алтайское управление службы судебных приставов.

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