В организации «Белорусы Крыма» надеются на открытие сообщения ​Минск - Симферополь и что первым рейсом прилетит Лукашенко​

Из Симферополя в Минск вылетает большая делегация, которая возможно будет его просить об этом. Председатель национальной автономии «Белорусы Крыма» Роман ЧЕГРИНЕЦ в эфире «Крым 24» дал оценку задержанному в Беларуси оппозиционеру Роману ПРОТАСЕВИЧУ.