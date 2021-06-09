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В организации «Белорусы Крыма» надеются на открытие сообщения ​Минск - Симферополь и что первым рейсом прилетит Лукашенко​

В организации «Белорусы Крыма» надеются на открытие сообщения ​Минск - Симферополь и что первым рейсом прилетит Лукашенко​

Из Симферополя в Минск вылетает большая делегация, которая возможно будет его просить об этом. Председатель национальной автономии «Белорусы Крыма» Роман ЧЕГРИНЕЦ в эфире «Крым 24» дал оценку задержанному в Беларуси оппозиционеру Роману ПРОТАСЕВИЧУ.

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