Учёные: болезни Бетховена — следствие отравления свинцом

Различные теории, выдвинутые в разное время, предлагали различные причины болезней, таких как синдром раздражённого кишечника, диабет, болезни почек и многое другое, что в итоге привело к смерти Бетховена.
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