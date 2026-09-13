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RND: 40% муниципалитетов ФРГ сохранили связи с городами-партнерами России

RND: 40% муниципалитетов ФРГ сохранили связи с городами-партнерами России

Почти 40 процентов муниципалитетов Германии продолжают поддерживать связи с российскими партнерами, об этом говорят данные опроса, проведенного Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), 13 сентября сообщает издание Berliner-Sonntagsblatt.

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