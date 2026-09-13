Почти 40 процентов муниципалитетов Германии продолжают поддерживать связи с российскими партнерами, об этом говорят данные опроса, проведенного Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), 13 сентября сообщает издание Berliner-Sonntagsblatt.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым