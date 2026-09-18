Голубев рассказал, как поддерживает связь с Морозовым и бывшими одноклубниками

Фото: ak-bars.ru Экс-нападающий «Ак Барса», «Сибири» и «Амура», а ныне форвард «Барса» Денис Голубев рассказал о совместной игре с Алексеем Морозовым и отношениях с бывшими партнерами по казанскому клубу.