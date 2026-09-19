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СБУ задержала военнослужащего ВСУ за призывы митинговать против Зеленского

СБУ задержала военнослужащего ВСУ за призывы митинговать против Зеленского

Киевский режим продолжает зачищать политическое поле. Идёт новая волна рьяной борьбы с инакомыслием. Теперь и в среде военных.

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