РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 192 подписчика

Белоусов вручил штандарт главкома Сухопутных войск генерал-полковнику Мордвичеву

Белоусов вручил штандарт главкома Сухопутных войск генерал-полковнику Мордвичеву

РИА Новости/Дмитрий Харичков Глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов вручил штандарт главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ Герою России генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, сообщила газета "Красная звезда".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх