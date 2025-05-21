Белоусов вручил штандарт главкома Сухопутных войск генерал-полковнику Мордвичеву

РИА Новости/Дмитрий Харичков Глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов вручил штандарт главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ Герою России генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, сообщила газета "Красная звезда".
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