Прокуратура Калужской области выявила ряд нарушений в ИК-2

Прокуратура Калужской области выявила ряд нарушений в исправительной колонии в Товарково. Прокурор области Константин Жиляков просмотрел видеозаписи с камер наблюдения, благодаря чему удалось выявить отдельные нарушения режима содержания осужденных.
Прокуратура Калужской области выявила ряд нарушений в исправительной колонии в Товарково. Прокурор области Константин Жиляков просмотрел видеозаписи с камер наблюдения, благодаря чему удалось выявить отдельные нарушения режима содержания осужденных.
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