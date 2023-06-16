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Прокуратура Калужской области выявила ряд нарушений в ИК-2

Прокуратура Калужской области выявила ряд нарушений в ИК-2

Прокуратура Калужской области выявила ряд нарушений в исправительной колонии в Товарково. Прокурор области Константин Жиляков просмотрел видеозаписи с камер наблюдения, благодаря чему удалось выявить отдельные нарушения режима содержания осужденных.

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