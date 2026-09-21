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Самая высокая явка, рекорды "Единой России" и Кадырова: главное о выборах в Госдуму

Самая высокая явка, рекорды "Единой России" и Кадырова: главное о выборах в Госдуму

Подошли к концу выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Трехдневный избирательный марафон официально завершился вечером 20 сентября.

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