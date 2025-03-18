Часть автошкол указывает фиктивные площадки при регистрации в ГИБДД

Вместо закрытой учебной площадки инструкторы с кандидатами в водители откатывают упражнения на площади Кирова Фото "RuNews" Автошколы Петрозаводска используют площадь Кирова и парковки у торговых центров вместо тренировочных закрытых площадок, которые должны быть у каждой из них.
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