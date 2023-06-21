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Идея установки минимальных цен на пиво и сидр нашла поддержку в Минфине России

Идея установки минимальных цен на пиво и сидр нашла поддержку в Минфине России

Новая норма может появиться на рынке пива и сидра в России. Для этих товаров могут быть введены минимальные розничные цены (МРЦ), такую инициативу поддержали в Министерстве финансов России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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