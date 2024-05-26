Мирошник назвал отказ стран от участия в конференции по Украине прагматичным

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, находящийся с визитом в Египте, заявил, что Москва расценивает отказ ряда государств от участия в конференции в Швейцарии по Украине как прагматичный взгляд на «фейковую площадку».
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