Русские – один из самых разобщённых народов в мире, так быть не должно. Пришло время исправить допущенные ошибки

© MINISTRY OF CULTURE RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS АНТОН АЛИХАНОВ: "РОССИЯ ДОЛЖНА ИДТИ ВПЕРЁД, А РУССКИЕ – ВОЗВРАЩАТЬСЯ ДОМОЙ" Глава Калининградской области Антон Алиханов настаивает на том, что нам необходима программа репатриации, чтобы вернуть всех русских на Родину.