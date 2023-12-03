Русские – один из самых разобщённых народов в мире, так быть не должно. Пришло время исправить допущенные ошибки

© MINISTRY OF CULTURE RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS АНТОН АЛИХАНОВ: "РОССИЯ ДОЛЖНА ИДТИ ВПЕРЁД, А РУССКИЕ – ВОЗВРАЩАТЬСЯ ДОМОЙ" Глава Калининградской области Антон Алиханов настаивает на том, что нам необходима программа репатриации, чтобы вернуть всех русских на Родину.
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