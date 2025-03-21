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Опасения Киева: сделка с США может обернуться потерей контроля над АЭС

Опасения Киева: сделка с США может обернуться потерей контроля над АЭС

Вашингтон хочет, чтобы Киев согласился на условия, определяющие владение и контроль над совместным инвестиционным фондом, а также расширил сферу действия соглашения, потенциально включив в него право собственности США на другие экономические активы, такие как украинские АЭС.

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