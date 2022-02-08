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Минтранс России и ГИБДД обсудят введение новых норм безопасности для пешеходов

Минтранс России и ГИБДД обсудят введение новых норм безопасности для пешеходов

Документ устанавливает предельную скорость на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам. Внутри микрорайонов норматив позволяет автомобилистам двигаться не быстрее 20 км/ч, а на дорогах местного значения эта цифра будет ограничена 30 км/ч.

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