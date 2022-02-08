Минтранс России и ГИБДД обсудят введение новых норм безопасности для пешеходов

Документ устанавливает предельную скорость на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам. Внутри микрорайонов норматив позволяет автомобилистам двигаться не быстрее 20 км/ч, а на дорогах местного значения эта цифра будет ограничена 30 км/ч.