Путин назвал подвиг пограничников в 1941-м символом народного сопротивления

Слава поколения победителей в Великой Отечественной войне укрепляет решимость россиян защищать интересы страны, заявил президент России Владимир Путин 28 мая в поздравлении с Днём пограничника, опубликованном на сайте Кремля.
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