Госдума одобрила мониторинг цен на продукты в июле 2026 года

Госдума в июле 2026 года одобрила законопроекты о мониторинге цен на продовольственные товары. ФНС, Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и ФАС получат доступ к конфиденциальным данным для анализа и контроля цен.
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