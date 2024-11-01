ТАСС публикует кадры из освобожденного села Крупец в Курской области

КУРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Корреспондент ТАСС побывал в освобожденном селе Крупец в Курской области.Окраины села, освобожденного 810-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Черноморского флота в середине августа, оказались разрушены, передает корреспондент ТАСС.
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