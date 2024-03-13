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Военное обозрение

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Как Малая Русь стала Украиной

Как Малая Русь стала Украиной

Хозяева Киева с 1991 года должны были бы не проводить декоммунизацию, а наоборот, ставить памятники создателям нынешней Украины – Ленину, Сталину и Хрущёву.

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