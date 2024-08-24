Кто будет управлять Telegram после ареста Павла Дурова, рассказал эксперт

Управление мессенджером Telegram после ареста его основателя Павла Дурова во Франции, может перейти к временно исполняющему обязанности, которым возможно будет вице-президент мессенджера Илья Перекопский.
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