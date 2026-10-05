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Воронежские новости

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«Шопениана» и «Призрачный бал» — самая романтичная премьера сезона в Воронежском театре оперы и балета

«Шопениана» и «Призрачный бал» — самая романтичная премьера сезона в Воронежском театре оперы и балета

4 октября в Воронежском театре оперы и балета прошла самая романтичная премьера сезона — балеты «Шопениана» и «Призрачный бал».

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