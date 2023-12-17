Охотников спасают из тайги в Казачинско-Ленском районе

Трое мужчин — отец, сын и их приятель — охотились в тайге в Казачинско-Ленском районе. В морозы они остановились в зимовье на участке «Верхняя Ирель», это в 110 км от поселка Улькан в сторону деревни Карам.
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