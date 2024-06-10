Путин: РФ уделяет неустанное внимание духовно-нравственному воспитанию молодежи

Руководство Российской Федерации уделяет особое внимание воспитанию у молодого поколения духовно-нравственных ценностей, которые помогают сформировать зрелую и ответственную личность и укрепить институт семьи.
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