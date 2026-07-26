Экс-форвард «Зенита»: Играть с «Зенитом» в открытый футбол и давать так много пространства - смерти подобно. Скоро «Акрон» поставит «автобус»

«Играть с «Зенитом» в такой открытый футбол и давать столько много пространства смерти подобно. «Зенит» уже на первой минуте мог забить, - прокомментировал разгром «Акрона» в Самаре «Зенитом» (0:5) бывший нападающий петербуржцев Алексей Гасилин.
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