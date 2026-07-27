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Контрафронт

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Нигерия: По меньшей мере четыре человека были убиты и еще несколько ранены вооруженными бандитами,...

Нигерия: По меньшей мере четыре человека были убиты и еще несколько ранены вооруженными бандитами, замаскированными под военнослужащих, в общине Унгуван Лалле района местного самоуправления Сабон Бирни (LGA), штат Сокото, в ночь с 26 на 27 июля.

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