Нигерия: По меньшей мере четыре человека были убиты и еще несколько ранены вооруженными бандитами, замаскированными под военнослужащих, в общине Унгуван Лалле района местного самоуправления Сабон Бирни (LGA), штат Сокото, в ночь с 26 на 27 июля.
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