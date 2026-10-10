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В Кемеровской области зафиксировано землетрясение с магнитудой 4,9

В Кемеровской области зафиксировано землетрясение с магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано 10 октября на территории Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области, об этом 10 октября сообщается на сайте федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

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