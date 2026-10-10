В Кемеровской области зафиксировано землетрясение с магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано 10 октября на территории Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области, об этом 10 октября сообщается на сайте федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым