Последние новости

32 173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Николаевич
    На себя посмотри! Сам ты блевотина которая хуже всякого дерьма!Круши-ломай: тури...
  • Anatolii Kondratenko
    Где такое дерьмо как автор родят?Круши-ломай: тури...
  • Терентий Терех
    Те,кто заразил этим вирусом умы и сердца ,менее всего переживают за судьбы людей. Их задача - депопуляция планеты н...Круши-ломай: тури...

"Человек, предсказавший пандемию", ждет вымирания человечества

"Человек, предсказавший пандемию", ждет вымирания человечества

Британские и американские СМИ увлеченно доказывают "китайское" происхождение коронавируса. Якобы он вырвался из уханьской лаборатории — и не хочется даже думать, случайно это произошло или умышленно.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх