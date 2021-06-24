"Человек, предсказавший пандемию", ждет вымирания человечества

Британские и американские СМИ увлеченно доказывают "китайское" происхождение коронавируса. Якобы он вырвался из уханьской лаборатории — и не хочется даже думать, случайно это произошло или умышленно.
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