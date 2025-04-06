Депутаты Госдумы призвали «снисходительно» относиться к смене гражданства Решение российской теннисистки Дарьи Касаткиной выступать за Австралию «надо воспринимать спокойно и без хейта», заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
Странные игры с гражданством
Комментарии
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Silver Kont
Да все татупеды продажные твари, особенно бывшие спортсменчики и актёришки, пролезают в госдупу по партийным спискам, потом начинают оправдывать свою продажность, мол, мы столько лет гробили своё здоровье, так хоть теперь пожить на татупедскую зарплату и льготы, а совесть спустили в унитаз.... Посему никогда, ни при каких обстоятельствах не голосуйте на выборах за бывших спортсменчиков и актрисулек, какие бы страстные речи они вам не не говорили на предвыборных встречах...
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12 час.
Evgenija Palette
"Делай, как мы, делай с нами, делай лучше нас...".
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8 час.
Игорь Михайлович
а чем лучше те же депутаты, или чиновники, имеющие активы на западе, платящие с этих активов там налоги, которые идут в т.ч. на вооружение всу? или российские хоккеисты, играющие в нхл, которые так же оплачивают налогами со свих з/п то же самое, что и депутаты с чинушами? ))
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8 час.
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