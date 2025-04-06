Странные игры с гражданством

Silver Kont

Да все татупеды продажные твари, особенно бывшие спортсменчики и актёришки, пролезают в госдупу по партийным спискам, потом начинают оправдывать свою продажность, мол, мы столько лет гробили своё здоровье, так хоть теперь пожить на татупедскую зарплату и льготы, а совесть спустили в унитаз.... Посему никогда, ни при каких обстоятельствах не голосуйте на выборах за бывших спортсменчиков и актрисулек, какие бы страстные речи они вам не не говорили на предвыборных встречах...