♀♂ Гостиная дл...
Новые темы сайтаэто ВКУСНОреальная историяпсихологияНевыдуманные исто...о женщинахсемьяГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

♀♂ Гостиная для друзей

36 775 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Михайлович
    а чем лучше те же депутаты, или чиновники, имеющие активы на западе, платящие с этих активов там налоги, которые идут...Странные игры с г...
  • Evgenija Palette
    "Делай, как мы, делай с нами, делай лучше нас...".Странные игры с г...
  • Светлана Петрова
    Юрский входил в плеяду советских актеров, умный, талантливый, серьезный и роли его достойные, интересные, сожалею о в...Вспоминая Сергея ...

Странные игры с гражданством

Странные игры с гражданством

Депутаты Госдумы призвали «снисходительно» относиться к смене гражданства    Решение российской теннисистки Дарьи Касаткиной выступать за Австралию «надо воспринимать спокойно и без хейта», заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Silver Kont
Да все татупеды продажные твари, особенно бывшие спортсменчики и актёришки, пролезают в госдупу по партийным спискам, потом начинают оправдывать свою продажность, мол, мы столько лет гробили своё здоровье, так хоть теперь пожить на татупедскую зарплату и льготы, а совесть спустили в унитаз.... Посему никогда, ни при каких обстоятельствах не голосуйте на выборах за бывших спортсменчиков и актрисулек, какие бы страстные речи они вам не не говорили на предвыборных встречах...
Ответить
12 час.
Evgenija Palette
&quot;Делай, как мы, делай с нами, делай лучше нас...&quot;.
Ответить
8 час.
Игорь Михайлович
а чем лучше те же депутаты, или чиновники, имеющие активы на западе, платящие с этих активов там налоги, которые идут в т.ч. на вооружение всу? или российские хоккеисты, играющие в нхл, которые так же оплачивают налогами со свих з/п то же самое, что и депутаты с чинушами? ))
Ответить
8 час.
наверх