В Новосибирске выручка S7 достигла московских показателей

Благодаря возвращению авиаперевозчика в Новосибирский хаб, удалось связать многие города России.Совладелица авиакомпании S7 Татьяна Филёва заявила о том, что выручка от работы авиаперевозчика в хабе Новосибирска почти сравнялась с московскими доходами.