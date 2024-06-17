Каменные лбы геологов

Надпись: Казнь на гильотине, при которой казнимому завязывают глаза. Первый: - Жизнь отстой, не на что смотреть! останавливаться! ой! Гильотина застряла.
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