"Ъ": Рекламные компании заморозили контракты с Ивлеевой и другими участниками "голой" вечеринки

Анастасия Ивлеева, Филипп Киркоров и другие звёзды потеряли немалую сумму денег из-за скандальной вечеринкиПо данным "Коммерсанта", после того, как Анастасия Ивлеева провела "голую" вечеринку, многие компании заморозили контракты с некоторыми звёздами шоу-бизнеса.