Россиянам объяснили, как алкоголь может вредить смартфонам

Попадание алкогольных и сахарных напитков на поверхность смартфона может привести к поломке гаджета. При этом эффект от подобного взаимодействия может быть непредсказуемым, поэтому после инцидента стоит обратиться в сервисный центр, рассказал замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков, чьи слова приводит «Прайм».