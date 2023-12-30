Россиянам объяснили, как алкоголь может вредить смартфонам

Попадание алкогольных и сахарных напитков на поверхность смартфона может привести к поломке гаджета. При этом эффект от подобного взаимодействия может быть непредсказуемым, поэтому после инцидента стоит обратиться в сервисный центр, рассказал замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков, чьи слова приводит «Прайм».
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