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Слуцкий: переговоры с Киевом могут быть только с учетом территориальных реалий

Слуцкий: переговоры с Киевом могут быть только с учетом территориальных реалий

Леонид Слуцкий прокомментировал слова главы киевского режима Владимира Зеленского о возможных переговорах Украины и России без выхода на границы 1991 года и об «освобождении» утраченных территорий по состоянию на начало СВО.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Это ж надо было додуматься вступать в какие либо переговоры с террористами
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9 час.
Леонид Руси
Никаких переговоров. Только капитуляция жидо-бандеровской оккупации наших земель
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8 час.
Юрий Николаев
При всём моём уважении, Вы простите о чём господин Слуцкий?! О каких переговорах Вы собираетесь толковать с ТЕРРОРИСТАМИ?!!!
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3 час.

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