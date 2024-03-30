Слуцкий: переговоры с Киевом могут быть только с учетом территориальных реалий

Леонид Слуцкий прокомментировал слова главы киевского режима Владимира Зеленского о возможных переговорах Украины и России без выхода на границы 1991 года и об «освобождении» утраченных территорий по состоянию на начало СВО.
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