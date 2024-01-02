Доказано, что ароматы для дома помогают улучшить память у пожилых

Исследование: ароматы способны укреплять когнитивные способности в пожилом возрасте. Известно, что аромат любимого печенья или смеси специй способен не просто вызвать положительные эмоции, но и напомнить о тёплых моментах из детства или давнего путешествия.
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