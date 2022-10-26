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В Южноуральск вернули воду

В Южноуральск вернули воду

В Южноуральске восстановлено водоснабжение. Как уже сообщал «Новый День», накануне утром город с населением около 38 тысяч человек полностью остался без воды из-за повреждения кабеля, питающего сетевые насосы на отстойно-фильтровальной станции.

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