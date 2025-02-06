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Борьба за жизнь: Светлане Мастерковой поставили неутешительный диагноз

Борьба за жизнь: Светлане Мастерковой поставили неутешительный диагноз

Двукратная олимпийская чемпионка попала в больницу. Светлана Мастеркова Anatoly Lomokhov/Global Look PressЧемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова борется с тяжелым заболеванием, сообщают источники.

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