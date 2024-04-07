Наказали сотрудников школы, где работал обвиненный в педофилии шофер

Дело обвиняемого в сексуальном насилии водителя из Карелии обсудили в минобразования республики В процессе расследования уголовного дела о домогательствах водителя школьного автобуса к детям следователь вынес представление.
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