Страна и люди

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В Минобороны подсчитали количество денацифицированных на Украине иностранных наёмников

В Минобороны подсчитали количество денацифицированных на Украине иностранных наёмников

Численность иностранных наемников на Украине снижается, большое количество иностранцев из состава так называемого Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ было денацифицировано российскими войсками в рамках идущего наступления.

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