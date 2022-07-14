В Минобороны подсчитали количество денацифицированных на Украине иностранных наёмников

Численность иностранных наемников на Украине снижается, большое количество иностранцев из состава так называемого Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ было денацифицировано российскими войсками в рамках идущего наступления.
Численность иностранных наемников на Украине снижается, большое количество иностранцев из состава так называемого Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ было денацифицировано российскими войсками в рамках идущего наступления.
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