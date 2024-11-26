Математик-прорицатель предсказал завершение СВО: дата и исход конфликта в его прогнозах Юлия ЧелкановаВ условиях нестабильной обстановки на международной арене особое внимание привлекают прогнозы экспертов и аналитиков.
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