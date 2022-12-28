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Премьер Мишустин поручил создать военный учебный центр при ТюмГУ

Премьер Мишустин поручил создать военный учебный центр при ТюмГУ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил создать военные учебные центры при 16 российских университетах, включая Тюменский государственный университет (ТюмГУ).

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