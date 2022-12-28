Премьер Мишустин поручил создать военный учебный центр при ТюмГУ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил создать военные учебные центры при 16 российских университетах, включая Тюменский государственный университет (ТюмГУ).
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