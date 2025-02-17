Андрей Косьянов поучаствовал в стратегической сессии Федерального дорожного агентства

Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Андрей Вячеславович Косьянов принял участие в стратегической сессии Федерального дорожного агентства «Перспективы развития дорожной деятельности до 2035 года», которая проходила на площадке СберУниверситета 15-16 февраля 2025 года.