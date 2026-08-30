Iceland Voters Reject Reopening Talks To Join European Union Iceland voters on Saturday rejected a proposal to reopen negotiations to join the European Union, after the island nation of some 400,000 people chose to maintain independence after shelving its membership bid more than a decade ago.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым