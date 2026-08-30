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Zero Hedge

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Iceland Voters Reject Reopening Talks To Join European Union

Iceland Voters Reject Reopening Talks To Join European Union

Iceland Voters Reject Reopening Talks To Join European Union Iceland voters on Saturday rejected a proposal to reopen negotiations to join the European Union, after the island nation of some 400,000 people chose to maintain independence after shelving its membership bid more than a decade ago.

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