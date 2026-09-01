Ликующие родители, которые ждали и дождались-таки 1 сентября

Дети не всегда в восторге от идеи снова пойти в школу после каникул. Но есть родители, которые за лето явно устали их развлекать и только того и ждут, чтобы сдать любимых чад на поруки профессиональным педагогам.
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