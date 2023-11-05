Пока Пугачеву ждали на похоронах в Питере, а она объявилась в Латвии

Поклонники гадают, как певица смогла так быстро переместиться в пространстве Фото: социальные сети Сегодня, в воскресенье 5 ноября, Аллу Пугачеву с утра ждали в Питере, на церемонии прощания с прославленным дирижером Юрием Темиркановым.
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