В Израиле начались массовые протесты

После отставки Главу Минобороны Израиля отправили в отставкуОб это заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху главы Минобороны Израиля Йоава Галланта, который требовал премьер-министр страны Биньямина Нетаньяху отменить вступление в силу судебной реформы, против принятия которой в стране ранее проходили массовые митинги, В Израиле массовые шествия против судебной реформы Полиция разгоняет протестующих с водометами Израиль опять захлестнули протесты.