Мировое обозрение

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В Израиле начались массовые протесты

В Израиле начались массовые протесты

После отставки Главу Минобороны Израиля отправили в отставкуОб это заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху главы Минобороны Израиля Йоава Галланта, который требовал премьер-министр страны Биньямина Нетаньяху отменить вступление в силу судебной реформы, против принятия которой в стране ранее проходили массовые митинги, В Израиле массовые шествия против судебной реформы Полиция разгоняет протестующих с водометами Израиль опять захлестнули протесты.

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