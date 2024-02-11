Авторы нового исследования заявляют, что почти все пожилые люди находят в музыке нечто большее, чем просто развлечение, с существенной пользой для здоровья, такой как снятие стресса, улучшение настроения и увеличение энергии.
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